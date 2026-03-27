SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma britânica que recebeu mais de £ 23 mil (R$ 160 mil) em benefícios sociais alegando ansiedade foi condenada por fraude depois de ser flagrada em uma viagem no México.

Catherine Wieland, 33, afirmou por mais de dois anos que estava doente psicologicamente. Segundo a BBC, ela alegou ao Departamento de Trabalho e Pensões do Reino Unido estar mal a ponto de não conseguir sair de casa, cozinhar ou se lavar sozinha.

O órgão, no entanto, encontrou evidências de que ela surfou em Cancún e fez tirolesa durante uma viagem ao México. A apuração também apontou que Wieland visitou o parque temático Thorpe Park três vezes no período em que recebia o benefício.

Confrontada com extratos bancários, a mulher tentou justificar a situação aos investigadores. "Não sabia que não era permitido sair de casa", teria dito, conforme citação do jornal britânico.

A mulher também usou parte do dinheiro em serviços de beleza e lazer. Ela fez 76 agendamentos de beleza, passou por 60 bares, clubes e restaurantes, e pagou por procedimentos como manicure, sessões de bronzeamento e consultas em um dentista na Harley Street, em Londres.

Após a viagem ao México, ela ainda enviou uma avaliação afirmando que sua condição tinha piorado. O caso envolve pagamentos do PIP (Personal Independence Payment) - benefício destinado a pessoas com deficiência ou limitações de saúde.

Wieland foi condenada ontem a 28 semanas de prisão, que pode ser convertida a outros tipos de pena. Ela se declarou culpada por não informar mudança das condições psicológicas apresentadas anteriormente.

A britânica terá de devolver o valor recebido. À Justiça, o governo argumentou que o dinheiro saiu dos contribuintes entre 2021 e 2024.

O parlamentar do Reino Unido Andrew Western disse que o caso é um exemplo de abuso do sistema. "Isso é um insulto a cada contribuinte que trabalha duro e às pessoas que realmente dependem do PIP. Wieland mentiu repetidamente, explorou o sistema até o último centavo e ainda teve a audácia de dizer que sua condição estava piorando enquanto fazia tirolesa e surfava no México", afirmou à imprensa local.