SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parlamentares republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitaram nesta sexta-feira (27) uma proposta para encerrar uma paralisação parcial do governo federal que já dura seis semanas. Um projeto de lei havia sido aprovado por acordo no Senado na quinta (26).

A decisão dos membros do partido do presidente Donald Trump prolonga um impasse que tem causado longas filas de segurança nos aeroportos americanos durante a movimentada temporada de férias de primavera. Com a paralisação, funcionários da TSA (Administração de Segurança e de Transportes) não estavam recebendo salários.

A TSA disse que quase 12% dos agentes de segurança de aeroportos não compareceram ao trabalho na quinta-feira, o maior número de faltas desde meados de fevereiro. Segundo o órgão, mais de 3.450 agentes não compareceram ao trabalho, incluindo mais de um terço dos agentes no JFK de Nova York e nos aeroportos de Baltimore, Houston e Atlanta.

Com o Congresso novamente em impasse, a Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump havia declarado emergência e determinado que os funcionários aeroportuários começassem a ser pagos. A agência informou que seus agentes vão receber seus contracheques já na segunda-feira (30).

Em vez de considerar o projeto do Senado, que foi aprovado por unanimidade na madrugada de sexta, a Câmara votará uma medida temporária para estender o financiamento do Departamento de Segurança Interna nos níveis atuais por dois meses, disse o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson.

"Essa manobra que foi feita ontem à noite é uma piada", afirmou a repórteres.

Já o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse que a proposta de extensão do financiamento por 60 dias não seria aprovada lá. O Departamento de Segurança Interna é responsável pelo financiamento dos serviços de controle de imigração, incluindo o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega).

As críticas democratas à abordagem agressiva de Trump na fiscalização da imigração foram o motivo da paralisação. "Deixamos claro desde o primeiro dia: os democratas financiarão funções críticas de segurança interna ? mas não daremos um cheque em branco para a milícia de imigração ilegal e mortal de Trump sem reformas", disse Schumer em comunicado.

A medida do Senado teria restaurado o financiamento para a maioria do Departamento de Segurança Interna, incluindo agentes de segurança de aeroportos, trabalhadores de resposta a desastres e membros da Guarda Costeira dos EUA, que têm trabalhado sem pagamento desde meados de fevereiro.

Mas o projeto do Senado não aborda o impasse sobre imigração. O projeto omitiu especificamente o financiamento para o ICE e a Patrulha de Fronteira e não continha nenhuma das restrições propostas pelos democratas aos agentes de imigração, como proibir agentes de usar máscaras e exigir câmeras corporais.

Foi isso que levou os republicanos da Câmara a rejeitarem a medida. Johnson disse que os republicanos não votariam em nenhuma proposta que prejudicasse a fiscalização da imigração. Líderes democratas da Casa pediram aos republicanos que votassem o projeto do Senado, afirmando que estavam impedindo o fim do "caos nos aeroportos".

Os democratas, partido minoritário em ambas as casas do Congresso dos EUA, usaram a pouca influência que têm para bloquear o financiamento do DHS depois que agentes federais atiraram e mataram dois cidadãos americanos em Minneapolis. Eles buscam conter a ofensiva de fiscalização de imigração de Trump, que resultou em mais de 500 mil deportações e provocou caos nas ruas das cidades americanas.

Apesar da paralisação, tanto o ICE quanto a Patrulha de Fronteira podem recorrer a financiamento separado do amplo projeto de impostos e gastos que os republicanos aprovaram no ano passado.

Os republicanos sugeriram que tentarão garantir novo financiamento por conta própria por meio de um procedimento trabalhoso que lhes permitiria contornar a oposição democrata, embora não esteja claro se o partido consegue manter unidade suficiente em um ano eleitoral para fazê-lo.