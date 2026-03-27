SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou na quarta-feira (25), em Houston, que o governo norte-americano trouxe da Venezuela US$ 100 milhões (R$ 525 milhões) em ouro após viagem ao país, em meio à aproximação de Washington com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

Burgum disse que os Estados Unidos retiraram ouro venezuelano após uma viagem oficial ao país. Segundo o secretário, o carregamento foi levado fisicamente para território norte-americano. Ele afirmou ainda, durante a conferência CERAWeek, no Texas, que esse tipo de remessa de metais preciosos entre Venezuela e EUA não ocorria havia mais de 20 anos, de acordo com relato publicado pela CNBC.

O ouro, segundo Burgum, será usado em refinarias e em investimentos industriais nos Estados Unidos. O secretário disse que o material será destinado a fins comerciais e de consumo, enquanto Washington tenta ampliar sua presença econômica no país sul-americano.

A viagem ocorreu no início de março e incluiu encontros com representantes dos setores de petróleo e mineração. Burgum disse ter passado mais de dez horas reunido com Delcy Rodríguez em Caracas, atuando como intermediário de empresários interessados em iniciar operações na Venezuela. O Jornal de Negócios, em texto distribuído pela Lusa, destaca que ele apresentou a viagem como parte de uma tentativa de abrir negócios bilaterais nas áreas de energia e mineração.

A fala de Burgum ocorre em meio a uma aproximação entre Washington e Caracas. Em 4 de março, Delcy recebeu o secretário do Interior dos EUA para uma reunião focada em energia e mineração, descrita pelo governo venezuelano como uma cooperação "sem limites". A visita de dois dias a Caracas foi apresentada pela AFP como a segunda de um integrante do gabinete de Donald Trump desde a derrubada de Nicolás Maduro.

A agenda também inclui novos movimentos de abertura econômica no país. Segundo a AFP, Burgum chegou acompanhado de representantes de mineradoras americanas, enquanto a estatal Petróleos de Venezuela anunciou novos contratos de fornecimento ao mercado norte-americano. A reportagem também cita que os EUA autorizaram a retomada de voos diretos para a Venezuela pela primeira vez desde 2019.

Burgum também tratou a mineração venezuelana como uma frente estratégica para os EUA. Segundo ele, a atividade no país estaria "em colapso", limitada a garimpos artesanais controlados por gangues, e haveria interesse dos EUA em explorar não só metais preciosos, mas também outros recursos minerais. No mesmo contexto, a EFE relata que o secretário afirmou ter encontrado disposição do governo de Rodríguez para modernizar o setor e criar condições para novos investimentos.