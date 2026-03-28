SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã completa um mês neste sábado (28) e ganhou um novo foco de tensão com o lançamento de mísseis dos houthis, do Iêmen, contra Israel.

Houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, lançaram mísseis contra Israel e reivindicaram o ataque. Israel afirmou que sua defesa aérea interceptou um míssil vindo do Iêmen, no primeiro ataque do grupo desde o início da guerra.

Entrada dos houthis amplia o risco de o conflito se espalhar ainda mais pelo Oriente Médio. O grupo disse que vai manter operações até que o que chama de "agressão" em todas as frentes termine e afirmou estar preparado para agir se houver escalada contra o Irã e o "eixo de resistência".

Movimentação dos houthis também acende alerta para rotas marítimas e energia. O grupo já demonstrou capacidade de atingir alvos além do Iêmen e de interromper rotas ao redor da Península Arábica e do Mar Vermelho; a avaliação é que uma nova frente pode ter como alvo o Estreito de Bab al-Mandab, caminho importante rumo ao Canal de Suez.

Ataques continuam no Irã e em outros pontos da região, sem sinal de acordo diplomático. A mídia estatal iraniana relatou bombardeios conjuntos de EUA e Israel em áreas povoadas, com ao menos 12 mortos, enquanto explosões atingiram Teerã e danificaram prédios; Israel também disse ter atacado instalações de infraestrutura do governo iraniano.

Irã manteve ofensivas e atingiu uma base aérea na Arábia Saudita, ferindo militares americanos. Doze militares dos EUA ficaram feridos, dois deles gravemente, de acordo com o relato.

EUA DIZEM ESPERAR NOVAS REUNIÕES COM O IRÃ

Enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, afirmou que Washington espera conversar com o Irã nos próximos dias. "Acreditamos que haverá reuniões esta semana", disse ele em um fórum empresarial em Miami.

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, indicou que as operações militares podem terminar em breve. "Quando tivermos acabado com eles, nas próximas duas semanas, eles estarão mais enfraquecidos do que jamais estiveram na história recente", afirmou Rubio, em Paris, ao dizer que os EUA podem buscar objetivos sem enviar tropas terrestres.

Países da região também articulam reuniões para tentar reduzir a escalada. O Paquistão deve sediar um encontro com ministros das Relações Exteriores de Turquia e Arábia Saudita, e uma reunião ampliada com Arábia Saudita, Turquia e Egito está prevista para domingo (29) e segunda-feira (30), em Islamabad.

COMO A GUERRA CHEGOU AO PRIMEIRO MÊS

Guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã. Desde então, os combates se espalharam pelo Oriente Médio, com impacto sobre a economia mundial e a maior interrupção já registrada no fornecimento global de energia.

Crise também pressiona a navegação em pontos estratégicos, como o Estreito de Hormuz. O estreito foi efetivamente fechado, por onde passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo; chanceleres do G7 pediram o fim de ataques a civis e reforçaram a necessidade de restabelecer a liberdade de navegação na área.