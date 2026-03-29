SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Israel impediu o Patriarca Latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, e o sacerdote da igreja do Santo Sepulcro de celebrar a missa do Domingo de Ramos no local, "pela primeira vez em séculos", afirmou o Patriarcado Latino da cidade santa.

Ambos foram impedidos de "entrar na igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém quando se preparavam para celebrar a missa do Domingo de Ramos", segundo um comunicado do Patriarcado Latino. "Como resultado, e pela primeira vez em séculos, os líderes da Igreja foram impedidos de celebrar a missa do Domingo de Ramos na igreja do Santo Sepulcro."

A igreja do Santo Sepulcro fica na Cidade Velha de Jerusalém, bairro circunscrito às antigas muralhas da cidade, que é configurado em quatro seções sob bases religiosas e contém locais sagrados do cristianismo, do islã e do judaísmo. A igreja marca os lugares bíblicos em que ocorreu a crucificação de Jesus e onde ficaria o túmulo do qual ressuscitou, segundo a tradição cristã.

"Este incidente constitui um grave precedente e demonstra uma falta de consideração pela sensibilidade de bilhões de pessoas em todo o mundo que, durante esta semana, voltam seu olhar para Jerusalém", diz ainda o comunicado.

As agências AFP e Reuters entraram em contato com a polícia israelense, mas não obtiveram resposta. Desde que a guerra eclodiu no Oriente Médio após ataques de EUA e Israel no dia 28 de fevereiro, as autoridades israelenses proibiram grandes aglomerações, incluindo as que ocorrem em sinagogas, igrejas e mesquitas. Os eventos públicos estão limitados a cerca de 50 pessoas.

No início do mês, as forças israelenses impediram fiéis muçulmanos de celebrar a Laylat al-Qadr, a "Noite do Poder", na mesquita de Al-Aqsa, também em Jerusalém. O fechamento do local durante o Ramadã, mês sagrado para o islamismo, provocou reações internacionais. A Liga dos Estados Árabes afirmou que o ato foi uma "violação flagrante do direito internacional".

O Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, comemora a última entrada de Jesus em Jerusalém, onde foi recebido por uma multidão poucos dias antes de sua crucificação e de sua ressurreição no domingo de Páscoa, segundo os evangelhos.

O Patriarcado Latino já havia anunciado o cancelamento da procissão tradicional do Domingo de Ramos, que normalmente parte do Monte das Oliveiras em direção à cidade e atrai milhares de fiéis todos os anos.

"Os líderes das Igrejas agiram com total responsabilidade e, desde o início da guerra, respeitaram todas as restrições impostas", declarou o Patriarcado. "Impedir a entrada do cardeal e do custódio, que assumem a mais alta responsabilidade eclesiástica pela Igreja Católica e pelos Lugares Santos, constitui uma medida claramente irrazoável e gravemente desproporcional", segundo o comunicado.

O Vaticano ainda não comentou o ocorrido. Mais cedo, o papa Leão 14 disse que Deus rejeita as orações de líderes que iniciam guerras e têm "mãos cheias de sangue", em declarações incomumente contundentes no mesmo dia em que a guerra no Irã entra em seu segundo mês.

Dirigindo-se a dezenas de milhares de pessoas na praça São Pedro no Domingo de Ramos, o pontífice chamou o conflito no Oriente Médio de atroz e disse que Jesus não pode ser usado para justificar nenhuma guerra.