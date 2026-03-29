SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclone tropical Narelle atingiu a costa da Austrália, causou interrupções em duas das maiores usinas de gás natural liquefeito (GNL) do mundo e deixou parte do oeste do país com o céu avermelhado nos últimos dias --a coloração é causada pela presença de partículas de poeira e poluição na atmosfera.

As usinas de Gorgon e Wheatstone, operadas pela Chevron e paralisadas desde quinta-feira (26), fornecem juntas cerca de 5% do GNL mundial, segundo dados da gigante do setor energético. A paralisação ocorre em um momento em que a guerra no Oriente Médio disparou a demanda por esse combustível.

O ciclone teve sua categoria rebaixada neste sábado (28) para tempestade tropical. As usinas, no entanto, ainda não retomaram os serviços energéticos.

"A Chevron Austrália está trabalhando para restabelecer a produção nas instalações de gás de Gorgon e Wheatstone após as interrupções", disse a empresa após a paralisação. "Retomaremos a produção em plena capacidade em ambas as instalações assim que for seguro fazê-lo."

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã provocou importantes interrupções no abastecimento mundial tanto de petróleo quanto de GNL.

O Qatar, segundo maior produtor mundial desse tipo de gás, viu suas exportações despencarem porque os navios-tanque evitam passar pelo vital estreito de Hormuz, bloqueado por Teerã. Os preços do GNL em algumas partes da Ásia, que depende em grande parte do combustível importado, mais que dobraram.