SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque iraniano com mísseis e drones à base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, atingiu uma das aeronaves mais estratégicas da Força Aérea dos Estados Unidos, segundo informações e imagens verificadas pela AFP.

O E-3 Sentry é uma peça-chave da estrutura militar dos EUA avaliada em cerca de R$ 1,4 bilhão. Ele faz parte do Awacs (Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado), que permite monitorar, em tempo real, movimentos no ar, no mar e em terra a centenas de quilômetros de distância, funcionando como um centro de comando aéreo.

A aeronave aparece danificada após o impacto de um projétil. Autoridades ouvidas pelos jornais americanos The New York Times e The Wall Street Journal dizem que dois dos feridos na ofensiva estão em estado grave. Além do E-3, aviões de reabastecimento também teriam sido atingidos.

Na prática, a aeronave atua como os "olhos e ouvidos" das operações militares. A partir dela, comandantes conseguem rastrear ameaças como mísseis, drones e aviões inimigos, além de coordenar respostas, direcionando caças e outros recursos para interceptação.

Especialistas militares destacam que a perda ou indisponibilidade de um equipamento desse tipo compromete significativamente a chamada "consciência situacional" em áreas de conflito.

"É algo muito grave", afirmou o coronel aposentado da Força Aérea americana John Venable ao Wall Street Journal. Segundo ele, o dano a um Awacs reduz a capacidade dos EUA de monitorar o espaço aéreo no Golfo e de responder rapidamente a ameaças.

Há escassez desse tipo de aeronave. A Força Aérea dos EUA conta hoje com 16 unidades do E-3 Sentry em operação, número bem inferior às mais de 30 disponíveis em décadas anteriores. Seis delas estavam posicionadas justamente na base atingida na Arábia Saudita antes do ataque.

Há também dificuldade de reposição. A produção do E-3 foi encerrada em 1992, e o Pentágono planeja substituí-lo gradualmente pelo modelo mais moderno E-7 Wedgetail, desenvolvido também pela Boeing, cujo custo ultrapassa R$ 3,6 bilhões por unidade.

Com autonomia superior a 9 mil quilômetros, velocidade de cruzeiro de cerca de 580 km/h e capacidade de operar com uma tripulação de até 20 especialistas, o E-3 Sentry já foi empregado em diversos conflitos, incluindo as guerras no Iraque e no Afeganistão, além de operações na Líbia e nos Bálcãs.

O ataque à base Príncipe Sultan ocorre em um momento de escalada nas tensões regionais e evidencia o alcance e a sofisticação das ofensivas iranianas, que combinam mísseis e drones para atingir alvos de alto valor estratégico.

Para analistas, o episódio pode levar a uma revisão das estratégias de defesa aérea e da distribuição de ativos militares dos EUA na região.