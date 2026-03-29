BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (29) ter ordenado a expansão do que chamou de "zona de segurança" no sul do Líbano, em meio à continuação das operações e ocupação do Exército israelense no território do país árabe. Ele não detalhou a medida.

"Instruí a expansão ainda maior da já existente zona de segurança para impedir definitivamente a ameaça de invasão e empurrar o disparo de mísseis para longe das nossas fronteiras", afirmou ele em pronunciamento em hebraico publicado nas redes sociais.

"Estamos determinados em mudar fundamentalmente a situação no norte", disse o premiê.

As Forças Armadas de Israel já haviam recebido ordens de expandir operações no sul do Líbano no último dia 12, em meio a confrontos com o Hezbollah. O Estado judeu também já havia estendido as ordens de retirada na região para além do rio Litani, marco geográfico que costuma definir o sul libanês e limita a área já ocupada por Israel, hoje com operação da Unifil, a força de estabilização da ONU.

Neste domingo, a Unifil afirmou que a explosão de um projétil em uma posição da missão de paz próxima à vila de Aadshit al-Qusayr deixou um soldado morto. A missão, no entanto, não informou a nacionalidade do soldado e disse que investigaria a origem do projétil, até o momento desconhecida.

No último dia 12, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou tomar território libanês -levantando novamente temores de ocupação, como a ocorrida de 1982 a 2000.

"Alertei o presidente do Líbano que, se o governo libanês não souber controlar o território e impedir o Hezbollah de ameaçar as comunidades do norte e disparar contra Israel, tomaremos o território e faremos isso nós mesmos", afirmou Katz na ocasião.

Israel tem destruído infraestrutura usada pelo grupo extremista, o que inclui importantes pontes na região, outro sinal de que o país pretende dificultar o retorno de deslocados e estender sua presença no território.

O Exército israelense relatou uma morte e nove soldados feridos durante confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano de sexta para sábado. Ao menos quatro soldados israelenses já morreram nos combates contra o grupo xiita, apoiado pelo Irã.

Do lado libanês, o governo afirma que 51 profissionais de saúde já morreram em ataques desde o reinício mais intenso das hostilidades, que nunca cessaram por completo desde que o Hezbollah passou a apoiar o Hamas na guerra na Faixa de Gaza, iniciada com o ataque terrorista do 7 de Outubro de 2023.

Os mortos em outras partes do Líbano, incluindo na capital, Beirute, já passa de 1.200 e 3.500 feridos, segundo o Ministério da Saúde do país, com mais de 1 milhão de deslocados, em particular de áreas ao sul -o número representa quase 20% de toda população libanesa.