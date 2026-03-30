SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã confirmou nesta segunda-feira (30) a morte do comandante da Marinha local, Alireza Tangsiri.

Tangsiri morreu após sofrer ferimentos em ataque militar dos EUA com o Irã, segundo a guarda. A confirmação da morte dele foi feita pela agência de notícias estatal Irna na manhã desta segunda-feira (30).

Substituto de Tangsiri não foi anunciado até o momento. O militar era responsável pelo fechamento do Estreito de Hormuz, segundo as autoridades israelenses e americanas.

A morte do chefe militar é mais uma entre líderes iranianos assassinados desde o começo da guerra, em 28 de fevereiro. Entre as mortes confirmadas pelo país desde o começo da guerra estão o líder supremo Ali Khamenei e o chefe do Conselho de Segurança do país, Ali Larijani.

MORTE DE ALIREZA TANGSIRI

Morte do comandante militar foi confirmada por Israel na quinta-feira (26). Segundo as Forças de Defesa do país, um bombardeio na cidade portuária de Bandar Abbas matou Alireza e atingiu outros membros do alto escalão da Marinha.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram as mortes em publicações nas redes. Ao comunicar a suposta morte de Tangsiri, o ministro da Defesa do país, Israel Katz, chamou o bloqueio de Hormuz de "operação terrorista".

IRÃ DIZ QUE ESTREITO ESTÁ ABERTO, MENOS PARA EUA E INIMIGOS

O Irã fechou o estreito depois que EUA e Israel iniciaram a guerra. A ação gerou temores de um novo choque nos preços do petróleo para a economia global. A semana passada foi encerrada com valores acima de US$ 100 por barril.

O Irã enfatizou que a restrição é apenas para os EUA, Israel e outros possíveis países envolvidos em ataques contra o país. "Os demais têm liberdade para passar. Claro que muitos preferem não fazê-lo por questões de segurança. Isso não tem nada a ver conosco", disse Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, em entrevista ao canal norte-americano MS NOW.

Na sexta-feira (27), Donald Trump insistiu que a abertura do estreito é essencial para um plano de paz. Ele se referiu à passagem como "Estreito de Trump". "Eles têm que abrir o Estreito de Trump. Quero dizer, de Hormuz. Me desculpem, sinto muito, que erro terrível", disse.

O QUE É ESTREITO DE HORMUZ

Canal marítimo entre Irã e Omã conecta o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia e ao oceano aberto. No ponto mais estreito, tem cerca de 33 quilômetros de largura e é considerado um dos corredores energéticos mais importantes do planeta.

Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado mundialmente passa diariamente pela rota. A maior parte desse volume segue para China, Japão, Coreia do Sul e países da Europa, economias altamente dependentes de energia importada.

Aumento das tensões envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, tornou navegação extremamente arriscada. Em determinados momentos, a passagem ficou praticamente paralisada para navios comerciais devido ao risco de ataques.