SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante entrou armado em uma escola em San Cristóbal, na província de Santa Fé, na Argentina, e deixou ao menos uma pessoa morta e outras duas feridas, na manhã desta segunda-feira (30).

O QUE ACONTECEU

Ataque a tiros deixou um adolescente de 13 anos morto. Outros dois estudantes também ficaram feridos, mas as idades deles não foram divulgadas. As informações são do jornal Clarín.

O agressor, de 15 anos, usou uma espingarda para realizar o ataque. O suspeito efetuou os disparos no pátio da Escola Normal Mariano Moreno, no momento em que os alunos hasteavam a bandeira para iniciar o dia letivo.

Equipes de emergência e da polícia local foram acionadas para realizar socorro. A morte do estudante de 13 anos foi confirmada no local. Os outros dois feridos foram socorridos e um deles foi internado em estado grave, segundo o Clarín.

Motivação para o ataque ainda não foi esclarecida. A imprensa argentina também não informou se o suspeito foi detido pelas autoridades ou se conseguiu fugir.

Escola onde ocorreu o ataque é a maior de San Cristóbal. A cidade, situada na província de Santa Fé, tem aproximadamente 15 mil habitantes.

Até o momento, o presidente argentino Javier Milei não se manifestou sobre o ocorrido.

Tags:

Jornal