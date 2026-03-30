SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à guerra com Israel e os Estados Unidos, o Irã lançou uma campanha para recrutar crianças e adolescentes a partir dos 12 anos para voluntariado em algumas funções, como patrulhas armadas e postos de controle de inteligência e segurança no país.

Iniciativa da milícia armada iraniana foi batizada de "Combatentes Defensores da Pátria pelo Irã". Além da televisão estatal, outros meios de comunicação ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, segundo a Al Jazeera, têm incentivado a população, inclusive mulheres, a manter o controle nas ruas, ante a iminente ameaça de ataques terrestres ao país.

"Reduzimos o limite de idade para mais de 12 anos. Portanto, agora, crianças de 12 ou 13 anos poderão participar" Rahim Nadali, vice-diretor de assuntos culturais da Guarda Revolucionária Islâmica em Teerã

Os postos de controle são majoritariamente operados pela força paramilitar Basij, um braço da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo uma publicação da Defa Press, um veículo de comunicação ligado às forças armadas iranianas, a campanha está sendo promovida sob o slogan "Pelo Irã".

De acordo com a CNN, detalhes adicionais da ação aparecem em um vídeo compartilhado pela Tasnim News, uma agência de notícias iraniana semioficial. O vídeo descreve diversas funções potenciais para voluntários, entre elas a participação em patrulhas de inteligência, patrulhas operacionais e serviços em postos de controle.