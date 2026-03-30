O número de imigrantes mortos em centros de detenção do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) nos Estados Unidos em 2026 subiu para 14 após a morte de um mexicano na região de Los Angeles.

O ICE informou que José Guadalupe Ramos morreu após ser encontrado inconsciente em uma unidade de detenção em Adelanto, na Califórnia. Ele estava no Centro de Processamento do ICE de Adelanto e foi achado "inconsciente e sem reação" em seu beliche pela equipe de segurança, de acordo com a agência.

Equipe de segurança acionou o atendimento médico do local e Ramos foi levado a um hospital da região. No hospital, ele foi declarado morto, segundo o comunicado do ICE.

A morte ocorreu em 25 de março e foi divulgada pelo ICE hoje. A agência informou que o caso se soma a pelo menos outras 13 mortes sob custódia do ICE em 2026.

Dado foi atualizado dias após o México lançar um alerta sobre a quantidade de cidadãos mortos sob guarda do ICE em 2025. Segundo o órgão, 13 mexicanos morreram no último ano em centros de detenção do país.

Donald Trump lançou uma política de deportação em massa desde que retornou à presidência dos EUA, em 2025. Ele prometeu deter e deportar milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA.

O número de imigrantes detidos pelo ICE chegou a níveis recordes no início de fevereiro. O total chegou a 68.000 pessoas presas, em meio a críticas de opositores, que dizem que a medida é excessivamente punitiva e pode ser mortal.

Em 2025, ao menos 31 pessoas morreram na detenção do ICE, no maior número em duas décadas. O ritmo registrado em 2026, segundo a agência, ameaça superar esse total. Além das mortes, detentos narram casos de violência dentro dos centros de detenção.