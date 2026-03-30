SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião que seguia de Nova York para Chicago, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Metropolitano de Detroit após um passageiro fazer ameaças na tarde de ontem.

Homem começou a gritar pouco após a decolagem, segundo testemunhas. "Ele disse: 'Eu vou explodir o avião. Eu conheço aviões, e eu vou matar todos vocês'. Ele estava ficando muito, muito agressivo", afirmou uma das passageiras, Margaret Weinstock, ao canal NBC Chicago.

O incidente aconteceu poucos minutos após os comissários de bordo perguntarem se havia algum médico na aeronave. Faltava uma hora para o avião pousar em Chicago, mas ele precisou desviar a rota para o aeroporto Wayne County, perto de Detroit, que fica a 800 km de distância do JFK, de onde o voo partiu.

Polícia foi acionada e entrou no avião com metralhadoras para prender o suspeito. Todos os passageiros, incluindo crianças, foram orientados a abaixar as cabeças e levantar as mãos até que o homem fosse detido.

As malas do homem foram retiradas da aeronave e inspecionadas na pista do aeroporto. O FBI foi acionado e, após uma busca padrão, as autoridades informaram que nada foi encontrado na aeronave.

O passageiro detido recebeu atendimento médico após a intervenção policial. Ao canal CBS News, uma das passageiras informou que o homem teria esquecido de tomar seus remédios.

Os passageiros só conseguiram pousar em Chicago na noite de ontem, mais de oito horas após o previsto. Em nota enviada à imprensa dos EUA, a American Airlines informou que a situação foi um "caso isolado".