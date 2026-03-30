SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CEO da Air Canada, Michael Rousseau, anunciou hoje que se aposentará ainda este ano. Anúncio ocorre logo após Rousseau ser criticado por não ter falado francês em um vídeo de condolências divulgado na sequência da colisão no aeroporto LaGuardia, em Nova York, que matou dois pilotos da companhia aérea.

Michael Rousseau informou à companhia aérea que deixará o cargo até o final do terceiro trimestre de 2026. Informação foi compartilhada pela Air Canada em um comunicado divulgado nesta segunda-feira no site da empresa.

Ao anunciar sua aposentadoria, Rousseau disse: "Foi uma grande honra trabalhar com as pessoas dedicadas e talentosas da Air Canada e representar nossa excelente organização." "Espero poder apoiar nossa empresa durante este importante período de transição", acrescentou.

Vídeo com declaração em inglês gerou críticas e pedidos de renúncia. Logo após o acidente com o avião da companhia aérea, Rousseau expressou "profunda tristeza por todos os afetados", mas falou apenas em inglês. Apesar do conteúdo ter legenda em francês, a escolha do idioma gerou críticas públicas e políticas.

Um dos pilotos mortos, Antoine Forest, era do Quebec, região de língua francesa. Após receber críticas, Rousseau pediu desculpas e disse que não conseguia se expressar "adequadamente" em francês, que é um dos idiomas oficiais do Canadá. Em um comunicado, Michael Rousseau disse estar profundamente triste pelo fato de sua incapacidade de falar francês ter "desviado a atenção" das famílias enlutadas dos pilotos e dos funcionários da Air Canada.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a mensagem de Rousseau, transmitida exclusivamente em inglês, demonstrava "falta de compaixão". O premiê do Quebec, François Legault, disse acreditar que Rousseau deveria renunciar caso não conseguisse falar francês.

A declaração chamou a atenção da Comissão Parlamentar de Línguas Oficiais do Canadá. O órgão convocou Rousseau para se explicar perante os deputados sobre o motivo de sua mensagem ter sido divulgada apenas em inglês. Rousseau mora em Montreal e já foi alvo de críticas no passado por sua incapacidade de falar francês, inclusive logo após ser nomeado CEO da Air Canada, em 2021.

Forest e o outro piloto, Mackenzie Gunther, morreram quando um avião da Air Canada, operado pela Jazz Aviation. A aeronave colidiu com um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, logo após o pouso. O voo havia partido de Montreal, Quebec. Dezenas de passageiros ficaram feridos e quatro permanecem hospitalizados, informou a Air Canada.

Áudios de controle de tráfego aéreo indicam que um veículo recebeu autorização para cruzar parte da pista pouco antes do pouso. Em seguida, um controlador tenta interromper o deslocamento do caminhão ao perceber a aproximação do avião.

"Pare, Caminhão 1. Pare", diz um controlador em transmissão de rádio citada pelo The Guardian. Outra gravação mencionada pela People traz o alerta repetido: "Pare, pare, pare, pare. Caminhão 1, pare, pare, pare".

Em um áudio divulgado pelo LiveATC, um controlador afirma que errou ao lidar com uma emergência anterior. "Sim, eu sei, eu estava aqui. Tentei avisar... estávamos lidando com uma emergência antes. Eu errei", diz ele, e outro responde: "Não, cara, você fez o melhor que pôde".

Air Canada disse estar "profundamente entristecida" com a morte de dois funcionários. "Estamos profundamente entristecidos com a perda de dois funcionários, e nossas mais sinceras condolências vão para toda a comunidade e suas famílias. A Air Canada não pode confirmar o número exato de feridos ou se há outras mortes neste momento", afirmou a empresa em comunicado.