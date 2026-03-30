SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um aluno de 15 anos atirou nesta segunda-feira (30) contra uma professora em uma escola no estado do Texas, EUA, e foi encontrado morto no local após um disparo autoinfligido.

O caso ocorreu na Hill Country College Preparatory High School, no condado de Comal, a cerca de 48 km de San Antonio, Texas. A ABC News confirmou, com base em informações do gabinete do xerife local, que o adolescente atirou contra a professora dentro da escola, pela manhã.

Professora foi hospitalizada. A emissora também relatou que a docente, cuja identidade não foi revelada, foi conduzida a um hospital de San Antonio. Seu estado de saúde não foi divulgado.

O aluno foi encontrado morto pela polícia. Testemunhas ouvidas pela Associated Press disseram que o adolescente morreu em razão de um disparo autoinfligido. Segundo a agência, nenhuma outra pessoa ficou ferida no ataque. O jornal San Antonio Express-News também publicou que o adolescente suicidou-se após o ataque, citando autoridades locais.

A escola entrou em lockdown logo após os disparos, e os alunos foram retirados do prédio. A ABC News relatou que os estudantes foram retirados do prédio e já se reencontraram com os pais. A Associated Press acrescentou que o encontro foi realizado em outra escola da região.

A motivação do ataque ainda não foi divulgada. As autoridades disseram que não havia ameaça em andamento após a ocorrência. Essa informação foi publicada pela ABC News com base em comunicado do departamento do xerife.