SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes de uma gangue realizaram um massacre na madrugada deste domingo (29) em Petite-Rivière, na região agrícola de Artibonite, no Haiti, onde deixaram ao menos 16 mortos, informou a polícia local nesta segunda (30).

O número total de vítimas pode chegar a 80 pessoas, segundo a ONU. "Esse ataque ressalta a gravidade da situação de segurança enfrentada pela população haitiana. O secretário-geral da ONU [António Guterres] faz um apelo ao povo haitiano e às autoridades haitianas para que realizem uma investigação exaustiva", declarou o porta-voz Stéphane Dujarric.

O ataque ocorre após relatos das Nações Unidas de que mais de 2.000 pessoas foram recentemente deslocadas por ataques armados na cidade vizinha de Verrettes, o que levou moradores de Petite-Rivière a fugirem de suas casas.

Segundo Bertide Horace, porta-voz da organização Comissão de Diálogo, Reconciliação e Conscientização para Salvar Artibonite, o ataque foi obra da gangue Gran Grif. Novos ataques ocorreram na manhã desta segunda-feira no mesmo local, situado a cerca de 100 km ao norte da capital, Porto Príncipe, acrescentou.

O departamento de Artibonite, uma importante área agrícola, tem sido palco de alguns dos piores índices de violência do país, à medida que o conflito entre gangues se espalha para além da capital.

O balanço divulgado pelo porta-voz das Nações Unidas é de cerca de 30 mortos, uma dezena de desaparecidos e vários feridos. Em sua entrevista coletiva diária, Dujarric mencionou, por sua vez, "entre 10 e 80 pessoas mortas". Grupos de direitos humanos locais também falam em ao menos 70 mortes.

Segundo um relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, publicado na semana passada, a violência das gangues e os ataques contra esses grupos no Haiti deixaram mais de 5.500 mortos entre março de 2025 e meados de janeiro passado.

O Haiti, o país mais pobre das Américas, sofre há anos com a violência dessas gangues criminosas que cometem assassinatos, estupros, saques e sequestros.

Em março, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de até US$ 3 milhões por informações sobre as atividades financeiras dos grupos Gran Grif e Viv Ansanm. Washington designou ambas as organizações, que representam coalizões de centenas de gangues, como organizações terroristas.

As forças de segurança haitianas, apoiadas por uma missão internacional com respaldo da ONU e por uma empresa militar privada americana, intensificaram as operações contra as gangues que controlam a maior parte da capital. No entanto, as autoridades ainda não prenderam nenhum líder importante de gangue.

Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pelo conflito com as gangues, o que exacerbou a insegurança alimentar, e cerca de 20 mil pessoas foram mortas no Haiti desde 2021.