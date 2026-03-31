SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou na terça-feira que países que não ajudaram os Estados Unidos na guerra contra o Irã deveriam comprar petróleo americano ou ir ao estreito de Hormuz e pegar o óleo por conta própria.

O republicano citou os aliados Reino Unido e França, também membros da Otan, como pouco colaborativos no conflito, que já dura mais de um mês.

O estreito de Hormuz, por onde escoa 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, está praticamente fechado desde o início do conflito, causando uma disparada no preço do barril mundialmente. Agora, Teerã quer impôr uma espécie de pedágio para navios que voltem a passar pela rota marítima, enquanto ainda mantém o veto a embarcações americanas e israelenses.

"Todos esses países que não conseguem obter combustível de aviação por causa do estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a se envolver na ?decapitação? do Irã, tenho uma sugestão: primeiro, comprem dos EUA ?nós temos de sobra. Segundo, criem um pouco de coragem tardia, vão até o estreito e simplesmente peguem", escreveu o presidente em um post na Truth Social.

"Vocês vão ter que aprender a lutar por si mesmos. Os EUA não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá por nós. A parte difícil já foi feita. Vão buscar o próprio petróleo", acrescentou.

Em outro post, Trump criticou a França por não deixar que aviões com destino a Israel, carregando suprimentos militares, sobrevoassem o território francês. "A França tem sido MUITO INÚTIL", escreveu Trump, em suas habituais maiúsculas. "Os EUA vão SE LEMBRAR", completou.

Aliados desde a Segunda Guerra Mundial, os EUA e o Reino Unido têm uma cooperação de longa data em defesa e no compartilhamento de informações de inteligência. Desde o início do conflito, porém, Trump vem reclamando da falta de apoio do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Num primeiro momento, o governo do premiê trabalhista vetou o uso de bases aéreas para eventuais ataques ao Irã, o que levou Trump a fazer queixas públicas. Sob pressão, Starmer recuou e disse que permitiria o uso de suas bases para o que chamou de "ataques defensivos".

O chefe de governo britânico tenta adotar uma postura pragmática em relação ao seu partido e à opinião pública, que tende a ver com cautela o envolvimento com guerras no Oriente Médio após o alinhamento total de Tony Blair à invasão do Iraque pelos EUA, em 2003.

O tom mais duro de Trump contra países aliados ocorre um dia após o governo da Espanha anunciar que não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares dos EUA que participam da guerra.

A decisão ocorre semanas após o primeiro-ministro Pedro Sánchez, um dos líderes europeus mais críticos de Trump, negar à Casa Branca o uso das bases de Rota e Morón para atacar Teerã. Após a decisão, o presidente americano ordenou que seu governo avaliasse o corte de todos os laços comerciais com o país europeu.