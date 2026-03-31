SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) ameaçou atacar empresas de tecnologia dos Estados Unidos que operam no Oriente Médio, a partir do dia 1º de abril, em retaliação a bombardeios contra o país. As informações foram divulgadas hoje pela mídia estatal.

Irã listou 18 empresas que serão alvo dos ataques. Entre as companhias, estão Microsoft, ?Google, Apple, Intel, IBM, Tesla e Boeing. "Essas empresas devem esperar a destruição de suas respectivas unidades em troca de cada ato terrorista no Irã, a partir das 20h, horário de Teerã, na quarta-feira (1º)", diz a declaração da Guarda Revolucionária do Irã.

IRGC afirmou que as instituições serão alvos legítimos. Segundo o comunicado, as empresas estão envolvidas em operações terroristas e espionagem.

Recomendação do Irã é de que os funcionários dessas instituições deixem seus locais de trabalho imediatamente para proteger suas vidas. Ainda conforme o comunicado, moradores das proximidades dessas empresas em todos os países do Oriente Médio também devem deixar suas residências em um raio de um quilômetro e se dirigir a um local seguro.

"Vocês ignoraram nossos repetidos alertas sobre a necessidade de interromper as operações terroristas e, hoje, vários cidadãos iranianos foram martirizados em ataques terroristas realizados por vocês e seus aliados israelenses. Como o principal elemento no planejamento e rastreamento de alvos terroristas são empresas americanas de TIC e IA, em resposta a essas operações terroristas, de agora em diante, as principais instituições atuantes em operações terroristas serão nossos alvos legítimos", disse comunicado da Guarda Revolucionária do Irã.


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