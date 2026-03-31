SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse acreditar que os OVNIs (objetos voadores não identificados) são, na verdade, demônios sobrevoando a Terra. E acrescentou que, em sua opinião, civilizações antigas tiveram encontros com essas criaturas.

A declaração ocorreu após uma ordem do presidente Donald Trump, emitida em fevereiro, determinando que agências federais identifiquem e divulguem documentos governamentais relacionados a OVNIs e possíveis evidências de vida extraterrestre. Segundo o líder republicano, a decisão foi motivada pelo "enorme interesse" público no assunto.

Dias antes, o ex-presidente democrata Barack Obama havia dito que extraterrestres são reais, embora nunca os tenha visto. Trump reagiu, afirmando que o antecessor teria revelado "informações sigilosas" que não deveriam ter sido divulgadas.

Vance apresentou uma interpretação distinta da do democrata em entrevista ao podcaster conservador Benny Johnson concedida na sexta (27). "Não acho que sejam extraterrestres. Acho que são demônios", disse, associando sua visão a uma leitura cristã de que "seres celestiais que voam por aí fazem coisas estranhas com as pessoas". O vice-presidente americano é católico.

Vance afirmou ainda que pretende analisar em profundidade os arquivos do governo sobre os OVNIs, tema que, segundo ele, desperta interesse pessoal. "Não tive tempo suficiente para entender isso de verdade, mas vou me dedicar. Estou obcecado com o tema", afirmou em tom descontraído, acrescentando que ainda tem três anos de mandato e que pretende "chegar ao fundo dos arquivos" relacionados ao assunto.

O interesse pelos objetos voadores não identificados tem crescido nos últimos anos durante investigações do governo americano sobre relatos de fenômenos aéreos não identificados, de acordo com a agência de notícias AFP. Parte dessas apurações também considera a possibilidade de que objetos observados sejam tecnologias avançadas desenvolvidas por outros países.

Em março de 2024, o Pentágono divulgou um relatório afirmando não haver provas de que esses fenômenos estejam ligados à tecnologia alienígena. Segundo o documento, muitos dos casos analisados foram posteriormente identificados como balões meteorológicos, aeronaves de reconhecimento ou satélites.