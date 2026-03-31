SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos devem deixar o Irã "muito em breve".

"Saíremos muito em breve", relatou o presidente dos Estados Unidos. O pronunciamento aconteceu para repórteres na Casa Branca na tarde de hoje.

Trump disse que a saída deve acontecer dentro de duas ou três semanas. Ele relatou que tinha um objetivo com o Irã: impedir a existência de armas nucleares, e afirma que isso foi alcançado.

"Estamos terminando o trabalho", pontuou. O republicano não descartou um acordo com o país persa, mas relatou que o objetivo é "derrubar tudo que eles têm".