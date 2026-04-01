SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque aéreo de Israel no centro do Irã matou, na noite desta quarta-feira, Mahdi Vafaei, chefe de engenharia da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana.

As Forças de Defesa de Israel afirmam que o bombardeio atingiu a cidade de Mahallat. Até o momento, o governo do Irã não confirmou a morte do oficial militar.

O Exército israelense destacou, em seu comunicado, o histórico do engenheiro na construção de túneis. "Ao longo de seus 20 anos como chefe do departamento de engenharia do corpo militar, Vafaei impulsionou projetos subterrâneos em todo o Líbano e na Síria."

O militar era o principal responsável por criar bases ocultas para os aliados iranianos. "Vafaei liderou projetos subterrâneos no Líbano e na Síria, estabelecendo e gerenciando infraestruturas terroristas subterrâneas para o Hezbollah e o regime de Assad", diz Israel.

As estruturas serviam para esconder o arsenal de grupos apoiados por Teerã. Segundo as tropas israelenses, o comandante "gerenciou dezenas de projetos subterrâneos no Líbano utilizados para o armazenamento de armas avançadas".

Peça fundamental da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. O grupo concentra suas atividades e estratégias em operações militares e missões de inteligência realizadas fora do território iraniano.

Israel diz ter atingido agentes seniores do Hezbollah. Os militares israelenses disseram ontem que realizaram dois ataques separados na região de Beirute, tendo como alvo um comandante sênior do Hezbollah e outro integrante de alto escalão do grupo. Os nomes deles não foram revelados.

O Exército israelense afirmou que "atacou um comandante de alto escalão" e um "terrorista" de Hezbollah em Beirute. A ação deixou sete mortos, segundo o governo libanês. Os militares não forneceram mais detalhes sobre suas identidades ou sobre o resultado dos ataques.

Militares relataram ter realizado dois ataques separados na região de Beirute. A ação foi promovida pela IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês). De acordo com a instituição militar, a segunda pessoa atacada também era integrante do Hezbollah.

O Ministério da Saúde libanês falou sobre o episódio em comunicado. Segundo a pasta, "o ataque do inimigo israelense no distrito de Jnah, em Beirute, resultou em cinco mártires e 21 feridos, segundo um balanço inicial".

Outro ataque que atingiu um veículo em Jaldeh, ao sul de Beirute. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, acrescentou o ministério libanês em outro comunicado.