SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dezoito migrantes morreram após um bote inflável afundar no Mar Egeu, perto de Bodrum, no sudoeste da Turquia.

Guarda Costeira turca informou que as mortes ocorreram na manhã de hoje durante uma tentativa de travessia na região. Equipe de resgate localizou o grupo no mar por volta das 6h (horário local), de acordo com a corporação.

Após as operações de busca e resgate, 21 migrantes sem documentos foram resgatados. Os corpos dos outros 18 já foram recuperados, afirmou o órgão, em comunicado.

Embarcação teria recebido ordem de parada momentos antes. "O bote inflável se recusou a parar e fugiu em alta velocidade antes de começar a afundar", diz a nota.

Operação mobilizou um helicóptero e três embarcações para procurar sobreviventes e possíveis desaparecidos. A guarda costeira afirmou que as buscas e os trabalhos de resgate continuavam na área.

ROTA CURTA E PERIGOSA NO EGEU

Bodrum fica perto de ilhas gregas, como Kos, que costuma ser uma porta de entrada para a União Europeia. A proximidade faz com que a região seja usada com frequência por migrantes que tentam chegar à Europa em embarcações precárias.

Naufrágios são recorrentes nessas travessias, que muitas vezes ocorrem com barcos superlotados e em condições ruins de mar. Autoridades turcas não informaram de onde a embarcação saiu nem qual era o destino.

Organização Internacional para as Migrações registra centenas de mortes e desaparecimentos no Mediterrâneo em 2026. Segundo a entidade, pelo menos 831 migrantes desapareceram ou foram encontrados mortos desde o início do ano.