SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades da Indonésia pediram à Interpol que inclua na lista de procurados dois brasileiros suspeitos de matar a facadas o holandês Rene Pouw, em Bali, informou a Antara, agência de notícias do país.

Os suspeitos são Darlan Bruno Lima, 34, e Kalil Hyorran, 32, segundo a agência. As autoridades locais dizem que os dois deixaram o país na tarde de ontem, em um voo que partiu do Aeroporto Internacional de Ngurah Rai.

Crime ocorreu na noite do dia 23, na região de Kerobokan, em Bali. Investigadores afirmam que a motivação ainda é desconhecida e que, até agora, não veem indícios de que o ataque tenha sido uma tentativa de roubo.

Rene Pouw, de 49 anos, foi atacado quando voltava para casa após passear com os cachorros com a namorada. Ele foi esfaqueado no rosto e no pescoço, e os agressores fugiram em seguida.

Namorada da vítima chamou uma ambulância após conseguir escapar do ataque. Pouw foi levado a um hospital, onde a morte foi constatada às 23h29.

QUEM ERA A VÍTIMA

Holandês tinha histórico criminal em seu país por tráfico de drogas. Ele foi condenado a cinco anos de prisão em 2005 e, no ano seguinte, não voltou após obter uma licença de fim de semana, passando a ser considerado foragido.

Nome de Pouw entrou na lista de mais procurados do país em 2010, segundo a imprensa holandesa. Ele foi preso em 2011 na Espanha e cumpriu o restante da pena.

Jornal australiano The Age afirmou que Pouw morava em Bali desde 2024 e tinha mais de uma empresa local. O veículo também relatou que a namorada disse à polícia que o casal viu a dupla pouco antes do crime, e descreveu um suspeito com uniforme de mototáxi e outro com camisa laranja.