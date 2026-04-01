SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou que o presidente do Irã pediu na manhã de hoje um cessar-fogo aos Estados Unidos.

Trump afirmou que pedido foi feito pelo presidente do país, a quem classificou como "muito menos radicalizado". "Bem mais inteligente que os seus antecessores", publicou o presidente dos EUA na Truth Social.

EUA só vão considerar trégua após liberação do Estreito de Hormuz, disse Trump. Ele advertiu que até que as embarcações possam circular livremente, os EUA vão continuar bombardeando o Irã "até sua destruição".