SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades iranianas negaram que o Irã pediu um cessar-fogo aos Estados Unidos, segundo a rede de TV Al Jazeera.

Teerã ainda não se pronunciou publicamente após declaração de Trump. O presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que pedido de cessar-fogo foi feito pelo presidente do país, a quem classificou como "muito menos radicalizado". "Bem mais inteligente que os seus antecessores", publicou o presidente dos EUA na Truth Social.

Não está claro se o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tem poder para falar em nome do regime. O Irã tem um regime teocrático islâmico, em que o líder supremo, hoje Mojtaba Khamenei, governa e decide sobre as posições do país. Trump fará um pronunciamento televisionado sobre a guerra com o Irã às 22h de hoje, no horário de Brasília.

EUA só vão considerar trégua após liberação do Estreito de Hormuz, disse Trump. Ele advertiu que até que as embarcações possam circular livremente, os EUA vão continuar bombardeando o Irã "até sua destruição".

A Guarda Revolucionária do Irã reiterou hoje, após postagem de Trump, que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado para seus "inimigos". "A situação no Estreito de Hormuz também está totalmente sob o controle das forças navais da Guarda Revolucionária", afirmou o exército ideológico em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

Chanceler declarou ontem que o Irã não pediria trégua. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país não aceitaria um cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel, mas apenas o fim da guerra. Declarações foram feitas em entrevista à Al Jazeera.

O ministro confirmou que mensagens foram trocadas com os EUA, seja diretamente ou por meio de aliados na região. Mas Abbas Araghchi ressaltou que isso não significa que o Irã esteja em negociações com Washington. "Recebo mensagens de Witkoff diretamente, como antes, e isso não significa que estejamos em negociações", disse ele.

Na última semana, o presidente dos EUA ameaçou explodir a infraestrutura vital iraniana. Na rede social Truth Social, Trump afirmou que caso o Irã não concorde com sua proposta para encerrar a guerra e se o Estreito de Hormuz não for liberado "imediatamente" para negócios, ele irá autorizar a explosão de todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo, da Ilha de Kharg e "possivelmente todas as usinas de dessalinização".

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