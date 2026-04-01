SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil oficial da Casa Branca nas redes sociais publicou nesta quarta-feira (1) uma montagem de discurso do secretário de Estado, Marco Rubio, com a série Seinfeld, para defender a guerra contra o Irã.

O vídeo começa com uma cena dos personagens Jerry Seinfeld, interpretado pelo próprio comediante, e George Costanza (Jason Alexander) conversando. Costanza diz: "Vamos repassar isso novamente." A imagem então corta para a fala de Rubio em uma reunião de gabinete em 26 de março.

"O Irã tem matado americanos e atacado americanos pelo mundo nos últimos 47 anos e outros presidentes tiveram a oportunidade de fazer algo sobre isso", diz o secretário de Estado. As imagens são entrecortadas por frases dos personagens de Seinfeld concordando com Rubio.

"Esse presidente [Donald Trump] não é alguém que se recusa a agir", continua. Ele segue dizendo que todos os objetivos do presidente americano com a guerra estão sendo cumpridos: a destruição da marinha iraniana, das capacidades de produzir mísseis balísticos, entre outros. O vídeo termina com um close em Jerry Seinfeld dizendo: "É um plano perfeito!". A divulgação ocorreu horas antes de um pronunciamento de Donald Trump

A publicação do vídeo foi feita horas antes de um pronunciamento de Donald Trump, agendado para as 22h (horário de Brasília), em que o presidente deve falar sobre a situação da guerra no Oriente Médio. Mais cedo, Trump afirmou que o Irã pediu um cessar-fogo na guerra --o que Teerã nega.

O republicano disse também que a suposta trégua seria analisada apenas quando o estreito de Hormuz, que está praticamente fechado desde o início do conflito, fosse reaberto.

O comediante Jerry Seinfeld não se pronunciou sobre o uso da série pela Casa Branca. Exibida entre 1989 e 1998, Seinfeld é uma sitcom americana criada por ele e o ator Larry David. A série acompanha o cotidiano de quatro personagens em Nova York, Jerry, George, Elaine e Kramer, e se tornou um ícone cultural.