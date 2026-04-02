SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A embaixada dos Estados Unidos no Iraque alertou nesta quinta-feira (2) para o risco de ataques no centro de Bagdá nas próximas 24 a 48 horas.

Alerta foi divulgado em postagem no X e cita milícias alinhadas ao Irã. A embaixada afirmou no comunicado que grupos que classifica como terroristas podem atacar a área central da capital iraquiana nesse intervalo.

Representação diplomática disse que alvos associados aos EUA podem ser atingidos em diferentes pontos do país. "Eles podem ter como alvo cidadãos americanos, empresas, universidades, instalações diplomáticas, infraestrutura energética, hotéis, aeroportos e outros locais considerados associados aos Estados Unidos, bem como instituições iraquianas e alvos civis. Milícias terroristas têm sequestrado americanos", escreveu a embaixada americana, em postagem no X.

Embaixada reforçou o pedido para que cidadãos dos EUA deixem o país. "Cidadãos americanos devem deixar o Iraque imediatamente", afirmou a embaixada. A postagem também menciona ataques já registrados no país, inclusive no Curdistão iraquiano. A embaixada disse que o Irã e milícias aliadas ao regime iraniano têm feito ataques contra cidadãos americanos e contra alvos associados aos Estados Unidos em diferentes regiões do Iraque.

SEQUESTRO DE JORNALISTA AMERICANA AUMENTA TENSÃO

Alerta desta quinta-feira ocorre após o sequestro da jornalista Shelly Kittleson em Bagdá. A repórter, que tem passaporte americano, foi levada por desconhecidos na última terça-feira, e o governo dos EUA diz trabalhar para garantir sua libertação.

Sequestro aconteceu na região central da capital, perto do Baghdad Hotel, segundo o site AL-Monitor. O Ministério do Interior do Iraque informou que montou uma operação de busca e, segundo a Reuters, disse ter prendido um suspeito.

Embaixada dos EUA vinha repetindo o aviso para que americanos deixem o país desde o início do conflito com o Irã. Os alertas se intensificaram no fim de fevereiro, quando começou a escalada entre os dois países.