SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi indiciado por assassinato em Nova York após empurrar duas pessoas para os trilhos do metrô em uma estação de Manhattan.

Bairon Hernandez, 34, foi acusado na segunda-feira (30) pelo ataque aparentemente aleatório. De acordo com a Promotoria de Manhattan, ele responde por homicídio em segundo grau, tentativa de agressão em primeiro grau e agressão em segundo grau.

O caso ocorreu na manhã de 8 de março na estação da rua 63 com a avenida Lexington. O procurador distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr, afirmou, em comunicado, que "dois nova-iorquinos esperavam o metrô em uma manhã de domingo quando foram empurrados para os trilhos".

Investigadores dizem que o suspeito passou por um homem de 30 anos, John Rodriguez, na plataforma e o empurrou para os trilhos com o corpo. A vítima caiu de joelhos e machucou o ombro, e depois foi levada ao hospital com dores nas costas, nas pernas e no braço esquerdo, segundo a FOX 5 NY.

Na sequência, Richard Williams, 83, caminhava na plataforma com uma bengala quando foi empurrado por trás com as duas mãos e caiu de rosto na via. "Ele usou tanta força que matou Richard Williams, um veterano de 83 anos", disse Bragg no mesmo comunicado. Ele sofreu uma hemorragia cerebral, passou por cirurgia, mas morreu 14 dias depois.

A polícia prendeu Hernandez dois dias depois do ataque e disse que a agressão foi aleatória e sem provocação. A imprensa americana informou que não está claro o que motivou a ação nem se o suspeito conhecia as vítimas.

Debbie Williams, filha de Richard, disse que o pai planejava sair para fazer compras no dia do ataque. "Meu pai é um homem incrível, generoso. Ele estava vivendo a melhor fase da vida em Roosevelt Island. Indo para a cidade de forma independente aos 83 anos, fazendo o que quisesse", disse à NBC New York.

O sobrevivente relatou que ficou preso nos trilhos e temeu a chegada de um trem. Ele disse que viu sangue na cabeça do outro homem e gritou por ajuda, enquanto aguardava o resgate.