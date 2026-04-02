SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -V China e Rússia reagiram ao discurso de Donald Trump sobre a guerra no Irã. Os chineses responsabilizaram EUA e Israel pelos bloqueios no Estreito de Hormuz, enquanto Moscou disse estar disposto a restaurar a paz no Oriente Médio.

Pequim afirmou que as ações militares de EUA e Israel contra o Irã estão na origem da crise no Estreito de Hormuz. "A raiz do problema das interrupções na navegação pelo Estreito de Hormuz são as operações militares ilegais dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Somente por meio de um cessar-fogo e da conquista de paz e estabilidade na região do Golfo é que a segurança das rotas marítimas internacionais podem ser garantidas de forma fundamental", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a jornalistas.

A porta-voz também voltou a pedir cessar-fogo imediato e criticou ameaças de escalada feitas por Trump. "Meios militares não podem resolver fundamentalmente o problema, e a escalada dos conflitos não está no interesse de nenhuma das partes. Mais uma vez, pedimos às partes envolvidas para cessar imediatamente as operações militares e iniciar o processo de negociações de paz o mais rápido possível", afirmou Mao Ning.

Moscou disse estar disposta a ajudar a levar o conflito para uma saída diplomática. "Se nossos serviços forem de alguma forma necessários, estamos, naturalmente, prontos para dar nossa contribuição para que a situação militar transite para um caminho pacífico o mais rápido possível", declarou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

Trump declarou em rede de TV que os objetivos militares dos EUA no Irã estão perto de ser alcançados. Ele também disse que Washington não depende do petróleo que passa por Ormuz e cobrou ação de outros países para reabrir a rota.

O QUE TRUMP DISSE SOBRE HORMUZ E A OFENSIVA

Ao comentar o bloqueio do estreito, Trump afirmou que os EUA praticamente não importam petróleo por ali. "Os Estados Unidos praticamente não importam petróleo pelo Estreito de Hormuz, e não vamos importar nada no futuro. Não precisamos disso. Os países do mundo que recebem riqueza dali devem cuidar dessa passagem", disse.

O presidente dos EUA sugeriu que outros países comprem petróleo americano e enviem navios para garantir a passagem. "Tenho uma sugestão. Primeiro, comprem petróleo dos Estados Unidos. Nós temos bastante. Temos muito. E segundo, criem um pouco de coragem, ainda que tardia. [...] Vão até o estreito e simplesmente tomem conta dele, protejam-no e usem-no para vocês mesmos", afirmou.

Trump também ameaçou ampliar ataques a alvos de energia do Irã se não houver acordo. "Vamos atacá-los com extrema força nas próximas duas ou três semanas. Vamos trazê-los de volta à Idade da Pedra, de onde vieram", disse.

REAÇÃO DO IRÃ E CENÁRIO DA GUERRA

O Irã respondeu ao pronunciamento dizendo que pretende manter a guerra até obter a rendição do adversário. Trump tem cobrado líderes europeus por não enviarem navios militares para reabrir Hormuz. Europeus, por sua vez, avaliam que a crise foi provocada pela ofensiva de EUA e Israel e que não cabe a eles colocar tropas no teatro de operações.