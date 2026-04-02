SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emmanuel Macron afirmou, durante entrevista em Seul, que não responderia a declarações de Donald Trump sobre sua vida privada e defendeu que o foco seja a desescalada de conflitos e a retomada de negociações.

Macron foi questionado sobre falas atribuídas a Trump e direcionadas a ele, com alusões à sua vida pessoal. O presidente francês disse que não entraria nesse tipo de comentário e que o momento exige tratar de temas "muito sérios", como a guerra no Irã e suas consequências.

Nesta quarta-feira (1º), em almoço privado, Trump afirmou que a mulher de Macron, Brigitte, trata o presidente francês mal. O líder norte-americano fez referência a um vídeo de 2025 em que a primeira-dama empurra o rosto de Macron.

O presidente francês afirmou que as declarações citadas não merecem resposta. Macron disse que as palavras atribuídas a Trump "não são elegantes" e "não estão à altura" do que está em jogo.

"Olha, eu não vou entrar... estamos falando de coisas muito sérias. Estamos falando de guerra. Estamos falando hoje de mulheres e homens que estão em combate, de mulheres, homens e civis que são mortos, da guerra que assola esta região. Falamos também das consequências desta guerra sobre as nossas economias", disse o presidente da França.

Macron citou impactos econômicos e disse que cidadãos de diferentes países sentem os efeitos do conflito. Ele mencionou a alta de preços de combustíveis e energia e afirmou que "somos todos nós" as vítimas das consequências da guerra.

"Penso nos nossos compatriotas -os americanos vivem a mesma coisa- os preços da gasolina, do gás, que sobem. E, portanto, as palavras que pude ouvir, às quais você faz referência, não são nem elegantes, nem estão à altura. É isso. Então, não vou responder a isso, não merece resposta", falou.

APELO POR CESSAR-FOGO E NEGOCIAÇÕES

O presidente francês disse que a prioridade deve ser reduzir a tensão e buscar um cessar-fogo. Ele também defendeu a retomada de negociações como caminho para resolver "em profundidade" o que está em disputa na região.

"O que é preciso fazer é agir pela desescalada, por um cessar-fogo, pela retomada de negociações que, sozinhas, podem resolver em profundidade o que está em jogo na região e que é importante para a estabilidade de todos os nossos parceiros e de todos nós", disse Macron.

Ele também mencionou a necessidade de retomada de circulação e de trocas econômicas. Ele afirmou que essas medidas são importantes porque a população acaba sofrendo os efeitos econômicos do conflito.

"E pela retomada também de uma livre circulação e a retomada das trocas econômicas de que precisamos, porque hoje somos os nossos compatriotas, somos todos nós que somos as vítimas das consequências desta guerra", afirmou.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se