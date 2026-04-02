SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emmanuel Macron afirmou, durante entrevista em Seul, que não responderia a declarações de Donald Trump sobre sua vida privada e defendeu que o foco seja a desescalada de conflitos e a retomada de negociações.

Macron foi questionado sobre falas atribuídas a Trump e direcionadas a ele, com alusões à sua vida pessoal. O presidente francês disse que não entraria nesse tipo de comentário e que o momento exige tratar de temas "muito sérios", como a guerra no Irã e suas consequências.

Nesta quarta-feira (1º), em almoço privado, Trump afirmou que a mulher de Macron, Brigitte, trata o presidente francês mal. O líder norte-americano fez referência a um vídeo de 2025 em que a primeira-dama empurra o rosto de Macron.

O presidente francês afirmou que as declarações citadas não merecem resposta. Macron disse que as palavras atribuídas a Trump "não são elegantes" e "não estão à altura" do que está em jogo.

"Olha, eu não vou entrar... estamos falando de coisas muito sérias. Estamos falando de guerra. Estamos falando hoje de mulheres e homens que estão em combate, de mulheres, homens e civis que são mortos, da guerra que assola esta região. Falamos também das consequências desta guerra sobre as nossas economias", disse o presidente da França.

Macron citou impactos econômicos e disse que cidadãos de diferentes países sentem os efeitos do conflito. Ele mencionou a alta de preços de combustíveis e energia e afirmou que "somos todos nós" as vítimas das consequências da guerra.

"Penso nos nossos compatriotas -os americanos vivem a mesma coisa- os preços da gasolina, do gás, que sobem. E, portanto, as palavras que pude ouvir, às quais você faz referência, não são nem elegantes, nem estão à altura. É isso. Então, não vou responder a isso, não merece resposta", falou.

APELO POR CESSAR-FOGO E NEGOCIAÇÕES

O presidente francês disse que a prioridade deve ser reduzir a tensão e buscar um cessar-fogo. Ele também defendeu a retomada de negociações como caminho para resolver "em profundidade" o que está em disputa na região.

"O que é preciso fazer é agir pela desescalada, por um cessar-fogo, pela retomada de negociações que, sozinhas, podem resolver em profundidade o que está em jogo na região e que é importante para a estabilidade de todos os nossos parceiros e de todos nós", disse Macron.

Ele também mencionou a necessidade de retomada de circulação e de trocas econômicas. Ele afirmou que essas medidas são importantes porque a população acaba sofrendo os efeitos econômicos do conflito.

"E pela retomada também de uma livre circulação e a retomada das trocas econômicas de que precisamos, porque hoje somos os nossos compatriotas, somos todos nós que somos as vítimas das consequências desta guerra", afirmou.