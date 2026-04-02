SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 26 anos morreu após um acidente envolvendo um caminhão e uma bicicleta elétrica em Dublin.

Jhonny Santos estava pedalando até uma escola de inglês quando o acidente aconteceu. A colisão foi no centro da cidade, entre a Middle Abbey Street e a O'Connel Street, afirmou a Garda, polícia irlandesa, à reportagem. Dinâmica do acidente não foi esclarecida até o momento.

O socorro foi acionado, mas a morte do brasileiro foi constatada no local. Segundo a polícia, nenhuma outra pessoa ficou ferida no acidente.

O corpo do brasileiro foi levado para autópsia e o local foi periciado. A Garda pediu que testemunhas se apresentem à polícia para dar informações sobre o assunto e imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas.

Natural de São Vicente (SP), Jhonny morava no país europeu havia menos de um mês. Segundo a irmã dele, o brasileiro foi ao país trabalhar e estudar. "Não fazia nem um mês que ele tinha ido à Irlanda. Ele foi atrás de um sonho", disse Isabela Xavier, em publicação nas redes sociais.

Família tenta arrecadar R$ 100.000 para trazer o corpo do brasileiro de volta. Até a manhã de hoje, R$ 16.000 tinham sido levantados pela vaquinha virtual.

A reportagem buscou o Itamaraty para saber se o caso é acompanhado pelas autoridades brasileiras. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.