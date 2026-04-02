SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As investigações sobre o caso de uma menina que desapareceu aos 13 anos no condado de Gila, no Arizona, foram encerradas nesta quarta-feira (1º) após a garota ser achada viva.

Desaparecimento foi resolvido após a revisão do caso por uma unidade de casos antigos. Segundo o gabinete do xerife do condado, avanços tecnológicos e técnicas modernas foram usadas para chegar a novas pistas.

Apesar de confirmar que a mulher foi localizada viva, a polícia não divulgou onde ela foi encontrada nem detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. Eles citaram o "respeito à privacidade e ao bem-estar de Christina".

A garota tinha 13 anos quando sumiu em Star Valley, no condado de Gila, em 19 de maio de 1994. Ela saiu de casa a pé por volta de 12h30 para ir até um estábulo onde seu cavalo ficava.

Na época, o gabinete do Xerife classificou o caso como desaparecimento sob circunstâncias suspeitas. A polícia informou que foram feitas buscas com apoio de recursos locais e regionais. "Apesar de buscas extensas em solo, entrevistas e acompanhamento investigativo, nenhuma pista viável foi desenvolvida", disse o xerife Adam J. Shepherd, ao relembrar o caso.

A garota foi incluída em bases nacionais de crianças desaparecidas e cartazes de busca foram distribuídos na região, no estado e em outras partes do país. Ao longo dos anos, o caso permaneceu aberto e ativo, com revisões periódicas de evidências e apuração de novas informações, segundo o gabinete.