Os preços do barril tipo Brent (referência internacional de preço) subiram quase US$ 8.

Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram cerca de US$ 10, chegando a US$ 111 por barril e caminhando para sua maior alta absoluta desde 2020. O petróleo WTI é extraído nos Estados Unidos e usado como principal referência de preços da commoditie no mercado daquele país.

Em seu discurso, Trump exaltou supostas vitórias no campo de batalha e prometeu ampliar os ataques ao logos das próximas semanas. Vamos atacar com extrema força nas próximas duas a três semanas. Vamos levá-los de volta à idade da pedra, onde pertencem. Enquanto isso, as negociações continuam, afirmou.

Em diversos momentos, sem apresentar evidências claras, Trump exagerou na retórica e afirmou ter destruído e esmagado forças militares iranianas, como a Marinha e a Força Aérea do país persa. Seu discurso seguiu a linha já adotada por ele nas últimas semanas, onde afirmava via redes sociais ou em comunicados de sua porta-voz, sem qualquer comprovação, que o Irã já estava praticamente derrotado. Enquanto isso, o conflito continua.



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Trinta e quatro dias de guerra

A guerra no Irã foi desencadeada em 28 de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

A região concentra países produtores de petróleo e rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz por onde passam 20% da produção mundial , o que levou distorções à cadeia de petróleo e escalada de preços no mercado global.

Na quarta-feira, o preço do barril tipo Brent era negociado pouco acima de US$ 101 (cerca de R$ 520). Antes da guerra, o óleo era cotado perto de US$ 70.

*Com informações da Agência Reuters

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