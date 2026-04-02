SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma praia na cidade Lyme Regis, no sul do Reino Unido, foi evacuada e fechada após a descoberta de um possível artefato explosivo na areia.

Trecho da praia em Dorset foi isolado depois que um objeto suspeito foi encontrado e comunicado às autoridades. De acordo com o jornal britânico The Sun, a Guarda Costeira de Sua Majestade recebeu o alerta por volta de 13h05 do horário local (09h05 no horário de Brasília) e mobilizou equipes para o local.

Guarda Costeira, Polícia de Dorset e um grupo especializado em desativação de bombas foram acionados para atender a ocorrência. "Um relato de suspeita de artefato explosivo na praia de Lyme Regis foi feito à Guarda Costeira de Sua Majestade por volta das 13h05 do dia 2 de abril. Equipes de resgate da Guarda Costeira de Lyme Regis e West Bay estão no local, assim como a Polícia de Dorset. Uma equipe de desativação de explosivos foi enviada", disse um porta-voz da Guarda Costeira, em comunicado.

Equipes de emergência chegaram e esvaziaram rapidamente uma área ampla da faixa de areia para abrir caminho ao trabalho técnico. Imagens registradas na cidade mostram um dia ensolarado, com banhistas e grupos na praia antes da evacuação, além de veículos de emergência na região.

A prefeitura da cidade confirmou o fechamento de parte da praia e pediu que moradores e turistas não se aproximem enquanto a situação é avaliada. A administração municipal afirmou que a medida segue a orientação da Guarda Costeira e tem como objetivo garantir a segurança do público.

Conselho municipal disse que, até o momento, não há indicação de risco imediato, mas reforçou o pedido de cooperação. "Um trecho da praia está atualmente fechado seguindo as orientações da Guarda Costeira de Sua Majestade. Não há motivo imediato para preocupação, no entanto, pedimos gentilmente ao público que evite a área enquanto a situação estiver sendo controlada", disse um porta-voz do Conselho da Câmara Municipal de Lyme Regis, em comunicado.