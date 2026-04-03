SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã lançou novos ataques com mísseis contra Israel e países do Golfo nesta sexta-feira (3), horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar bombardear a infraestrutura civil iraniana.

A Guarda Revolucionária do Irã disparou mísseis de longo alcance contra Tel Aviv e Eilat, em Israel. O Exército israelense não detalhou os locais atingidos, mas a rádio militar relatou danos em uma estação de trem na capital.

A ofensiva se expandiu para o Golfo e atingiu a infraestrutura do Kuwait. Uma usina de energia elétrica e suas instalações de dessalinização foi alvejada horas após ataques com drones causarem incêndios em uma refinaria de petróleo local, sem deixar feridos.

Irã nega ser o autor da ofensiva contra o Kuwait e acusa Israel por ação "não convencional e ilegítima". Em comunicado, a Guarda Revolucionária condena o ataque conta as usinas e afirma que os alvos prioritários de Teerã são as bases militares norte-americanas e os centros de segurança de Israel na região.

"É necessário que os países da região do Oriente Médio estejam vigilantes contra a sedição americano-sionista que visa desestabilizar e destruir a região", afirma a Guarda Revolucionária.

O governo iraniano assumiu a autoria de um ataque a um centro de dados da Amazon no Bahrein. Monitores relataram um apagão na rede da empresa, e autoridades do país confirmaram um incêndio em uma instalação comercial.

Os Emirados Árabes Unidos também foram alvos de bombardeios iranianos. O Ministério da Defesa do país afirmou que interceptou 19 mísseis balísticos e 26 drones disparados pelo Irã apenas na quinta-feira (2).

AMEAÇAS DE TRUMP E ATAQUES PRÉVIOS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar alvos civis caso o conflito continue. Em publicação na rede social Truth Social, ele declarou que pontes e usinas elétricas iranianas seriam os próximos alvos do conflito.

A declaração ocorre após bombardeios dos EUA e de Israel atingirem uma ponte em construção perto de Teerã. O ataque aconteceu na quinta-feira (2) e motivou os alertas americanos sobre novas investidas contra a infraestrutura do país.

REAÇÃO IRANIANA

O governo iraniano criticou a estratégia americana de focar os ataques em obras públicas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, usou as redes sociais para afirmar que a tática não funcionará.

O chanceler garantiu que a destruição de infraestrutura não vai forçar um recuo do país. "Atacar infraestruturas civis, incluindo pontes ainda não concluídas, não levará os iranianos à rendição", escreveu Araghchi no X.