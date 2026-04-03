SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, vai comandar uma força-tarefa para combater fraudes no país.

Trump disse que Vance será um "czar da fraude" e que ações vão visar "principalmente" os estados governados por democratas. O republicano afirmou que o vice-presidente vai atuar em conjunto com integrantes do governo.

Republicano citou a Califórnia, Illinois, Minnesota, Maine e Nova York. Sem apresentar provas, Trump acusou políticos democratas de agirem "com total impunidade no roubo sem precedentes do dinheiro dos contribuintes". Os governantes desses estados não haviam se manifestado até a última atualização deste texto.

O presidente afirmou que o problema é "massivo e generalizado" e que a atuação do governo pode ter impacto no futuro do país. Ele também disse que, se o esforço for bem-sucedido, o país poderia até "equilibrar o orçamento".

O republicano afirmou que operações já começaram em Los Angeles. Ele disse que "batidas" já teriam sido iniciadas na cidade, sem detalhar quais órgãos participam das ações ou quais seriam os alvos. A Califórnia é governada pelo democrata Gavin Newsom, um dos principais rivais políticos de Trump.

Plano de de força-tarefa antifraude foi adiantado em fevereiro por TV dos EUA. À época, a CBS News noticiou, citando várias fontes anônimas familiarizadas com os planos, que Trump planejava assinar um decreto nomeando Vance como chefe do grupo, que também incluiria a Comissão Federal de Comércio (FTC) como vice-presidente.