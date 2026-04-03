SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã diz que iniciou uma operação para procurar o piloto de um caça dos Estados Unidos que teria sido abatido por um sistema de defesa aérea nesta sexta-feira (3).

Exército iraniano começou uma operação de busca pelo piloto. "As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje", anunciou a agência de notícias iraniana Fars.

Agência iraniana Mehr disse que a sobrevivência do piloto é considerada "improvável". O relato foi publicado pouco depois da queda do avião, segundo a imprensa iraniana.

Comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio não respondeu sobre o incidente até o momento. A AFP procurou o Centcom (Comando Central dos EUA), responsável pela região, mas não obteve retorno.

IRÃ DIZ TER ABATIDO SEGUNDO F-35

Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter derrubado um segundo caça F-35 que sobrevoava a região central do país. Um porta-voz do quartel-general central iraniano Khatam al-Anbiya anunciou que as defesas aéreas realizaram a ação.

EUA ainda não se manifestaram sobre a perda do avião militar. A declaração do Irã ocorre após o país afirmar que já havia atingido uma aeronave em março.

PRIMEIRO ATAQUE CITADO POR TEERÃ

Irã afirmou que, em 19 de março, atingiu um caça que sobrevoava a região do Estreito de Hormuz. Na ocasião, a Guarda Revolucionária disse ter alvejado a aeronave durante o sobrevoo.

Na versão americana sobre o episódio de março, não houve vítimas e o avião pousou em segurança. O capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, declarou que o piloto estava em condição estável.

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