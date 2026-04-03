SÃO PAULO, SP(FOLHAPRESS) - O Irã afirmou ter atingido um caça F-35 dos Estados Unidos nesta sexta-feira (3), um dos mais modernos do mundo e furtivo a radares. Se confirmado, esse seria o segundo ataque contra uma aeronave do tipo na guerra no Oriente Médio. O Pentágono não comentou o incidente até a manhã desta sexta.

Segundo agências de notícias estatais iranianas, a aeronave foi atingida no centro do Irã e poderia ter caído na província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad. Uma emissora exibiu imagens do que seriam os destroços do caça abatido.

O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto. A nota divulgada pela agência de notícias iraniana Fars pede aos moradores que se unam às operações de busca, oferecendo uma recompensa pela captura do piloto.

O regime afirmou que quem capturasse ou matasse a tripulação "seria especialmente recompensado", segundo a agência de notícias semi-oficial Isna.

Um funcionário do governo americano afirmou à Reuters, em condição de anonimato, que uma operação de busca e resgate foi iniciada para encontrar possíveis sobreviventes. A possibilidade de pilotos americanos estarem vivos e em fuga dentro do Irã eleva significativamente os riscos para Washington.

Procurados, o comando militar dos EUA para o Oriente Médio e o Pentágono não responderam.

O primeiro caça F-35 dos EUA foi abatido por defesas aéreas do Irã no dia 19 de março. A aeronave foi então foi obrigada a realizar um pouso de emergência em uma base americana no Oriente Médio. Segundo Washington, o piloto não foi ferido na ocasião.