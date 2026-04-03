SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã afirmou ter atingido um caça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (3) em meio a guerra entre os dois países. O governo de Donald Trump iniciou uma operação de busca e, segundo relatos de oficiais feitos à imprensa americana, uma pessoa já foi resgatada.

O Pentágono não comentou o incidente até a manhã desta sexta. A emissora CBS News afirmou que verificou imagens publicadas nas redes sociais que mostram um avião de reabastecimento e dois helicópteros voando baixo sobre a província de Cuzistão, no Irã, compatível com uma missão de busca e resgate.

À emissora americana, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump foi informado sobre o incidente. Ainda não está claro qual o modelo da aeronave abatida.

Mais cedo nesta sexta, a mídia estatal do Irã anunciou ter derrubado um caça F-35, ms relatos na imprensa americana citam o modelo F-15E. Segundo agências de notícias estatais iranianas, a aeronave foi atingida no centro do país e poderia ter caído na província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad. Uma emissora exibiu imagens do que seriam os destroços do caça abatido.

O Exército do Irã iniciou uma operação de busca. A nota divulgada pela agência de notícias iraniana Fars pedia aos moradores que se unissem às operações de busca, oferecendo uma recompensa pela captura do piloto.

O regime afirmou que quem capturasse ou matasse a tripulação "seria especialmente recompensado", segundo a agência de notícias semi-oficial Isna.

A possibilidade de pilotos americanos estarem vivos e em fuga dentro do Irã eleva significativamente os riscos para Washington.

Procurados, o comando militar dos EUA para o Oriente Médio e o Pentágono não responderam.

No dia 19 de março, um caça F-35 dos EUA foi abatido por defesas aéreas do Irã. A aeronave foi então foi obrigada a realizar um pouso de emergência em uma base americana no Oriente Médio. Segundo Washington, o piloto não foi ferido na ocasião.

Tags:

Imprensa