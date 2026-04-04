SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia do Reino Unido acusou três jovens por um ataque incendiário contra ambulâncias de uma comunidade judaica em Londres.

Os suspeitos têm 17, 19 e 20 anos de idade. Eles respondem por incêndio criminoso com intenção de danificar propriedade e risco à vida, segundo a promotoria britânica.

Dois acusados são britânicos e um tem dupla cidadania, britânica e paquistanesa. O trio deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster neste sábado (04).

O ataque ocorreu perto de uma sinagoga em Golders Green, no norte da capital. Os veículos foram incendiados no dia 23 de março.

Oficiais antiterrorismo lideram as investigações do caso. Apesar da suspeita, as autoridades ainda não tratam o episódio oficialmente como um ato terrorista.

Um grupo militante multinacional alinhado ao Irã assumiu a autoria do crime. A organização Movimento Islâmico do Povo da Mão Direita reivindicou a ação, segundo o site de monitoramento SITE Intelligence.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou a ação. Ele descreveu o episódio como um "ataque incendiário antissemita profundamente chocante".