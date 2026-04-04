BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã informou a uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que um projétil atingiu as proximidades das instalações da usina nuclear de Busher, no interior do país, e matou uma pessoa em meio aos ataques das forças dos Estados Unidos e Israel.

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) registrou que este é o quarto incidente nas últimas semanas. Segundo o órgão, o Irã informou que um integrante da equipe de segurança do local morreu após ser atingido por um fragmento do projétil.

O país também relatou à entidade que um prédio no local foi afetado por ondas de choque e fragmentos. "Não houve relatos de aumento nos níveis de radiação", afirmou a agência, em mensagem publicada na rede social X.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, expressou "profunda preocupação com o incidente". Disse que "as instalações de usinas nucleares ou áreas próximas jamais devem ser atacadas, observando que os prédios auxiliares do local podem conter equipamentos de segurança vitais".

Grossi também reiterou um "apelo à máxima contenção para evitar o risco de um acidente nuclear". Enfatizou "a importância fundamental de aderir aos sete pilares para garantir a segurança nuclear durante um conflito".

A usina de Bushehr possui o único reator nuclear em operação no país, segundo a agência AFP. A agência vinculada à ONU já havia alertado para riscos à segurança nuclear durante conflitos anteriormente.

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