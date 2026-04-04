SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter matou pelo menos 12 pessoas no Afeganistão na noite desta sexta-feira (3), informou o governo e o Crescente Vermelho, organização da Cruz Vermelha para países de maioria islâmica.

Oito mortos eram membros da mesma família, que estava em casa quando a residência desabou em Cabul, capital do país. Uma criança também ficou ferida, segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.

O tremor atingiu a região das montanhas Hindu Kush, que passam pelo nordeste afegão, incluindo Cabul, e por outros países da região, disse o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 177 km.

Além de Cabul, fortes tremores também foram sentidos na capital do Paquistão, Islamabad, e na capital indiana, Nova Délhi, de acordo com testemunhas da agência de notícias Reuters.

O Afeganistão, cercado por montanhas escarpadas, é propenso a uma série de desastres naturais. Seus terremotos são os mais mortais, com uma média de 560 vítimas por ano.

Um forte terremoto de magnitude 6,3 no país, em novembro de 2025, deixou pelo menos 27 mortos e destruiu centenas de casas.