SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador brasileiro Junior Pena, preso nos Estados Unidos no dia 31 de janeiro pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), foi solto nesta sexta-feira (3). Ele estava detido em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes localizado no estado de Nova Jersey.

Pena fez o anúncio da sua soltura em um vídeo publicado no Instagram, onde tem cerca de 500 mil seguidores. No perfil, ele publica conteúdo sobre a sua vida como estrangeiro nos EUA, país em que mora desde 2009. "Voltei, acabei de sair da prisão", disse no post.

Segundo Pena, um dos agentes federais o chamou pelo nome na cela e avisou que uma juíza federal havia determinado a sua soltura. O oficial teria dito a palavra "freedom" (liberdade) ao brasileiro.

Ele também afirma que vai escrever um livro sobre os 60 dias que passou preso.

Segundo Maycon MacDowel, policial e amigo do influenciador, o ICE deteve o brasileiro porque ele não teria comparecido a uma audiência marcada em um tribunal dos EUA para resolver uma questão relacionada à posse de um carro.

A advogada do influenciador teria pedido o adiamento da sessão, mas a informação não foi atualizada no sistema, de acordo com MacDowel.

"O Junior tinha uma audiência e no sistema não estava aparecendo [para os agentes do ICE] que tinha sido adiada. Ficou [registrado] no sistema como se ele tivesse faltado", afirmou MacDowel em uma publicação nas redes sociais. "Por isso a imigração pegou ele."

Pena já fez vídeos defendendo Trump, dizendo que o republicano cuida das finanças do país e que o seu governo jamais deportaria quem está querendo ajudar os EUA.

"Eu sou Donald Trump, gosto do cara", disse em uma publicação. Questionado por um seguidor sobre um possível medo de ser preso, ele respondeu na época que estava "andando na linha". "Ele [Trump] vai deportar bandidos, quem estiver de maneira irregular", afirmou.