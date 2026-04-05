SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel relata impacto de um projétil no sul do país durante um ataque de mísseis lançado pelo Irã.

Forças israelenses de busca e resgate foram acionadas após relatos de impacto no sul de Israel. "Forças de busca e resgate, tanto da reserva quanto da ativa, estão a caminho de um local no sul de Israel onde foram recebidos relatos de impacto", afirmou o Exército de Israel em comunicado, alertando que sirenes soaram na região.

Uma fábrica na região de Ramat Hovav, ao sul de Beersheba, foi atingida, segundo relatos da imprensa israelense. O Exército de Israel também informou ter detectado uma nova onda de mísseis disparados do Irã em direção ao território israelense.

Não foram relatados feridos em Israel. Um segundo míssil iraniano disparado contra o sul de Israel "provavelmente foi interceptado", segundo o Times of Israel.

BOMBARDEIOS EM BEIRUTE E NO SUL DO LÍBANO

Em paralelo, Israel voltou a bombardear a região sul de Beirute, no Líbano. A Al Jazeera informou que um ataque atingiu o bairro de Jnah, nos subúrbios ao sul da capital, e que o estrondo foi ouvido do outro lado da cidade.

País diz mirar "infraestrutura" do Hezbollah em Beirute. Segundo o New York Times, o comunicado foi divulgado cerca de uma hora depois de os militares israelenses alertarem moradores para deixarem as áreas nos arredores ao sul da capital.

Um ataque israelense em Kfar Hatta, no distrito de Sidon, matou sete pessoas, informou a agência estatal libanesa NNA. Entre as vítimas, segundo a Al Jazeera, estava uma menina de 4 anos.

Soldado libanês foi morto em ataque israelense em Kfar Hatta, no sul do Líbano. O exército do país anunciou a morte de um de seus soldados, identificado como Hussein Ali Nahale, de 19 anos.

Aviões de Israel fizeram cinco ataques a alvos nos arredores ao sul de Beirute até o meio da tarde no horário local. Segunto o New York Times, um dos bombardeios atingiu um posto de gasolina da empresa Al-Amana, que já foi alvo de sanções dos EUA por supostas ligações com o Hezbollah.