SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A interrupção da internet no Irã chegou ao 37º dia consecutivo e se tornou o maior apagão virtual da história mundial, segundo o grupo de cibersegurança NetBlocks.

População iraniana está há mais de 864 horas sem acesso à internet. O "apagão" virtual persiste desde o início do conflito do país com os Estados Unidos e Israel, e supera todas outras interrupções em escala nacional.

Restrições limitam o acesso da população a informações externas. Diante das restrições, os iranianos recebem notícias apenas de plataformas e meios de comunicação locais.

O NetBlocks afirma que a situação é inédita no mundo. O grupo avalia que os danos à infraestrutura são comuns em guerras, mas a interrupção atual afeta o país inteiro.

"Danos à infraestrutura em tempos de guerra também resultaram em reduções prolongadas na conectividade devido à infraestrutura danificada em países como a Ucrânia e Gaza, resultando na queda do número de usuários, embora não se conheça nenhum caso de guerra que tenha deixado um país inteiro offline", afirma o NetBlocks.

O Irã já restringiu o acesso à internet em outros períodos de crise. Os casos mais recentes ocorreram durante as manifestações realizadas em janeiro deste ano e na guerra de 12 dias contra Israel em junho do ano passado.

Equipamentos da Starlink foram apreendidos. Segundo a Agência de Notícias Tasnim, cinco dispositivos de comunicação via satélite foram interceptados no condado de Abhar. Os equipamentos eram transportados por duas pessoas do Curdistão para Teerã.


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