O conflito entre Irã e Estados Unidos foi para além dos mísseis e bombas de parte a parte. O Irã intensifica as respostas em uma guerra midiática proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o começo. O capítulo mais recente, e talvez o de maior tensão até o momento, diz respeito à operação de resgate de um piloto estadunidense em território iraniano, após a queda do caça que ele pilotava, abatido por disparos inimigos.

Donald Trump disse, neste domingo (5), em sua rede social própria, a Truth Social, que as Forças Armadas de seu país resgataram o piloto com vida, embora gravemente ferido. Resgatamos o piloto em plena luz do dia, algo incomum, passando sete horas no Irã. Uma incrível demonstração de bravura e talento de todos!. Ainda não há, no entanto, fotos ou vídeos desse resgate ou do oficial resgatado.

Como uma resposta às declarações de Trump, a agência de notícias estatal iraniana Tasnin publicou várias fotos de destroços de aeronaves, supostamente norte-americanas. Seriam aeronaves abatidas pelo exército iraniano durante as tentativas estadunidenses de resgate do piloto desaparecido.

O porta-voz do quartel-general das Forças Armadas do Irã anunciou neste domingo, 5, que forças militares iranianas destruíram várias aeronaves dos Estados Unidos no sul de Isfahan, frustrando uma tentativa de missão de resgate de um piloto de caça americano abatido, disse a agência iraniana.