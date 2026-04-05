Na quarta-feira (1°), a agência espacial lançou a missão espacial de dez dias pelo entorno da Lua.

A tripulação é composta por quatro astronautas. Pela primeira vez, uma equipe da Nasa é formada por uma mulher, Christina Koch, e um astronauta negro, Victor Glover. Os astronautas Reid Wiseman e Jeremy Hansen também estão na viagem.

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