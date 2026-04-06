SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque no oeste de Honduras na madrugada desta segunda-feira (06) deixou pelo menos oito mortos e ao menos outros oito feridos, e provocou o isolamento da área por causa do vazamento de cianeto.

Acidente ocorreu na comunidade de La Ceibita, no município de Quimistán, no departamento de Santa Bárbara. A região fica a cerca de 170 km a noroeste de Tegucigalpa, de acordo com informações divulgadas por autoridades locais.

Ônibus voltava de uma excursão em Antigua, na Guatemala, quando bateu no caminhão-tanque na rodovia. Entre os mortos estão os dois motoristas e seis passageiros, conforme informou o diretor de Estradas e Transportes de Honduras, comissário Lenin Andino.

Chefe da Seção de Investigação de Acidentes de Trânsito confirmou o número de vítimas. "Infelizmente, oito hondurenhos perderam a vida e outros oito ficaram feridos", disse Darwin Hernández.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM CIANETO

Caminhão transportava cianeto granulado, considerado material altamente tóxico, e a área foi isolada após o acidente. Andino e Hernández afirmaram que pedestres foram retirados do local e o tráfego foi interrompido para reduzir riscos de contaminação.

As autoridades proibiram a circulação de veículos e pedestres na área afetada. Os agentes criaram um perímetro de isolamento de 800 metros ao redor do local do acidente por tempo indeterminado.

Equipes de resgate trabalharam durante a noite para retirar o caminhão e socorrer passageiros presos. As autoridades não detalharam o estado de saúde dos feridos nem informaram quando a rodovia seria liberada.

O governo liberou uma rota alternativa para os motoristas. O desvio funciona entre as cidades de San Marcos e Petoa, mas recebe apenas veículos leves durante o período de bloqueio.

As equipes de resgate atuam no local para conter o vazamento químico. O Corpo de Bombeiros trabalha ao lado de especialistas e organizações internacionais para reduzir os danos e proteger a população.

ALERTAS À POPULAÇÃO

Os órgãos de segurança orientam os moradores a evitar o rio Chamelecón. A recomendação principal é não consumir ou entrar em contato com a água da região próxima ao derramamento.

A orientação médica para quem esteve perto do local é lavar o corpo com água abundante. O comitê de emergência classifica a situação atual como extremamente perigosa e pede respeito às instruções oficiais.