SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma rodovia interestadual na Pensilvânia, nos EUA, e impressionou os motoristas que passavam pelo local.

A aeronave pousou no último sábado após o piloto relatar problema no motor já quando sobrevoava a Pensilvânia. O caso ocorreu por volta das 9h20 (do horário local) na rodovia I-78, na região de Allentown, de acordo com a imprensa americana.

Duas pessoas, o piloto de 65 anos e o passageiro de 34 anos, estavam a bordo e não se feriram. Vídeos gravados por motoristas e por uma câmera veicular mostram o avião voando baixo antes de tocar o asfalto e reduzir a velocidade entre carros.

O avião saiu de Solberg, em Nova Jersey, com destino ao estado de Indiana. Transmissões de rádio registraram o piloto dizendo que não queria pousar na rodovia, mas que era a melhor opção.

Uma motorista disse que viu o pouso quando viajava de Harrisburg para o Lehigh Valley. "Sinceramente, eu estava sem acreditar porque nunca esperei que um avião fosse pousar na minha frente!", afirmou Emily Rivera à NBC News.

Testemunhas disseram que o pouso chamou atenção pela precisão em um trecho com duas faixas no sentido leste. "Ele pousou em duas faixas. As asas dele iam literalmente quase do canteiro central até a grama do outro lado e, como eu disse, ele não parecia estar entrando em pânico, só olhava reto para a frente", disse Victor Machese à ABC7NY.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e retirar a aeronave da pista. Segundo a ABC7NY, o avião foi rebocado até um aeroporto em Allentown, com escolta e bloqueios temporários de acessos.

Investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do incidente. A Administração Federal de Avião dos EUA não detalhou, até o momento, a origem do problema mecânico relatado pelo piloto.