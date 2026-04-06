SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas depois que um motorista embriagado avançou com o carro sobre pedestres durante um desfile do Ano Novo Laosiano na Louisiana, nos EUA

O atropelamento ocorreu por volta de 14h30 deste sábado (04) em New Iberia, perto do local do evento, que dura três dias. O carro atingiu várias pessoas ao longo do trajeto do desfile, e algumas lesões foram consideradas graves.

Motorista identificado como Todd Landry, 57, foi preso. A polícia afirma que ele apresentava sinais de embriaguez e, depois, registrou 0,137% de álcool no sangue; o limite legal no estado é de 0,08%.

Feridos foram levados a hospitais da região. À imprensa americana, uma porta-voz do Ochsner Lafayette General Medical Center, em Lafayette, disse que não poderia detalhar o estado de saúde das vítimas porque a situação estava em constante mudança.

Investigação inicial apontou que o caso não parece ter sido intencional. Landry foi acusado de crimes de lesão corporal culposa de primeiro grau, além de dirigir sob efeito de álcool. Ele também responde por direção imprudente e por portar bebida alcoólica em recipiente aberto dentro do veículo.

Organizadores disseram que ficaram "profundamente tristes" com o atropelamento e cancelaram os programas musicais de sábado. Em comunicado no Facebook, a organização afirmou que pretendia manter as atividades religiosas no domingo, se houvesse recursos de segurança suficientes.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, disse que acompanha o caso e citou o trabalho dos socorristas. "Estamos rezando por todos os afetados e somos gratos aos primeiros socorristas que responderam ao local", afirmou ele, em comunicado ao ABC30.

Evento aconteceu em uma área conhecida como Lanexang Village, comunidade com centenas de famílias do Laos perto do templo budista Wat Thammarattanaram. A celebração do Ano Novo Laosiano reúne comidas típicas, música ao vivo e atividades familiares e costuma atrair milhares de pessoas, segundo organizadores e autoridades.